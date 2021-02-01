Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В издании ТАСС, сославшись на Виктора Кладова, представителя Ростеха, сообщили, что РФ впервые продемонстрирует бронированную технику на платформе «Бумеранг» за границей.

Отмечается, что новые боевые машины будут показаны в рамках международной площадки под названием Aero India 2021, которая должна будет состояться в Бангалоре уже через 3 дня. Россия собирается представить более двухсот разновидностей военной техники, включая БМП К-17 и бронетранспортер К-16, созданные на основе «Бумеранга».

Кладов отметил, что новая колесная платформа была разработана по заказу российского Минобороны. Ее особенность заключается в том, что она может быть использована для изготовления боевой техники с широчайшим спектром применения, так как на нее можно устанавливать разное оружие и оборудование.

Вам может понравиться

Названы преимущества для Японии при захвате Курильских островов

Эксперты рассказали, какие именно преимущества получит Япония, если ей удастся вернуть себе…

На митинге в Петербурге произошли столкновения протестующих с ОМОНом

В городе Санкт-Петербург в рамках протестных акций произошли столкновения между митингующими и…

В Ростовской области автобус с пассажирами врезался в фуру

В Ростовской области три человека получили травмы в столкновении автобуса и фуры.…
  • Анна
  • 29.01.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 1 февраля – облачно с прояснениями, до -5 °C | город Мытищи: погода, 1 февраля – облачно с прояснениями, до -5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 1 февраля – облачно с прояснениями, до -10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 1 февраля – снег, до -6 °C | Королев: погода, 1 февраля – пасмурно, до 7 °C | Подольск: погода, 1 февраля – переменная облачность, до -4 °C | Армавир: погода, 1 февраля – пасмурно, до 10 °C |