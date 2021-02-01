В издании ТАСС, сославшись на Виктора Кладова, представителя Ростеха, сообщили, что РФ впервые продемонстрирует бронированную технику на платформе «Бумеранг» за границей.

Отмечается, что новые боевые машины будут показаны в рамках международной площадки под названием Aero India 2021, которая должна будет состояться в Бангалоре уже через 3 дня. Россия собирается представить более двухсот разновидностей военной техники, включая БМП К-17 и бронетранспортер К-16, созданные на основе «Бумеранга».

Кладов отметил, что новая колесная платформа была разработана по заказу российского Минобороны. Ее особенность заключается в том, что она может быть использована для изготовления боевой техники с широчайшим спектром применения, так как на нее можно устанавливать разное оружие и оборудование.