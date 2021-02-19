Запад активно использует против российской боевой техники все грязные методики недобросовестной конкуренции, заявляет военный эксперт Виктор Баранец. Он поясняет, что натовские «специалисты» упорно не замечают достоинств разных видов вооружений, но либо придумывают недостатки, либо раздувают из ничего мелкие и незначительные минусы.

Эксперт вспомнил прошлогодний эпизод, в котором турецкие БПЛА «Байрактар» якобы уничтожили около 10 российских ЗРПК «Панцирь-С» на территории Сирии и Ливии. Об этом громко кричало на всю планету турецкое издание Haber 7, но на самом деле у него не было на это никаких оснований.

Баранец приводит высказывание индустриального директора Ростеха Бекхана Оздоева, который назвал публикацию в турецкой прессе дезинформацией. Также эксперт заявил, что по российским ЗРАП наносились удары в те моменты, когда они оставались без боеприпасов и не могли поражать воздушные цели.

Сейчас целый ряд изданий продолжает смаковать эпизоды с «Панцирями», перенося их не только из Сирии в Ливию и наоборот, но и в Нагорный Карабах. Виктор Баранец находит в этом лишь одну странность – у армянской стороны никогда не было таких ЗРПК, поэтому совершенно непонятно, что именно уничтожали турецкие «Байрактары». Которые после двух-трех успешных атак начали сами либо падать, либо приземляться на территории Карабаха из-за воздействия средств РЭБ.