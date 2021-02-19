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Главное военное ведомство РФ начало ранее анонсированные учения, на которых отрабатываются пуски новых ракет неизвестного типа. Сообщается, что дальность поражения целей у этого вида вооружения составляет от 750 до 900 километров.

На днях Минобороны согласовало маневры с Норвегией, уведомив ее о том, что пуски будут производиться в направлении острова Медвежий, расположенного между северным государством и Шпицбергеном.

Запуск боеприпасов, тип которых пока не раскрывается, будет осуществляться с боевого фрегата. Ранее также сообщалось о привлечении к учениям АПЛ «Казань», однако субмарина в районе маневров замечена не была.

Ранее сообщалось, что РФ неслучайно выбрала именно этот полигон для своих стрельб. Все дело в том, что недавно Соединенные Штаты перебросили в Норвегию свои стратегические ракетоносцы B-1B «Lancer», а также продолжили усиливать свое военное присутствие в северной стране. Пуски ракет призваны стать ответом на действия США.

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