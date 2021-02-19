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Родители скончавшейся Жанны Фриске планируют продать доли в квартире, которая принадлежала их дочери.

Как отмечается, речь идёт об элитной квартире, расположенной в Шмитовском проезде. 2/3 этой квартиры принадлежат родителям Жанны, и ещё одна треть – её и Дмитрия Шепелева сыну Платону. С момента смерти Фриске в квартире никто не живёт.

Ранее родители певицы заявляли, что ждут, когда Платону исполнится 18 лет, чтобы передать ему свои доли. Сам же Шепелев не так давно сообщал, что хочет продать долю, принадлежащую его сыну. Так как Платон несовершеннолетний, его долей может распоряжаться отец.

Теперь же стало известно, что родители Фриске предложили Платону и Дмитрию выкупить их доли. Они запросили 21 миллион рублей. Предполагается, что на такую мысль их натолкнуло желание Шепелева продать долю сына. При этом, по словам окружения Шепелева, кадастровая стоимость квартиры составляет менее 24 миллионов рублей, то есть родители певицы завысили стоимость.

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