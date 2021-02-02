Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин распространяет теории заговора и «безумную ложь», которая уже превратилась в «раковую опухоль», заявил лидер Республиканской партии в американском Конгрессе Митч Макконнелл. Известно, что имени парламентария он не назвал, однако она сама выступила с ответным словом, так как поняла, что речь именно о ней.

Макконнелл отметил, что депутат, который считает, что чета Клинтонов уничтожила самолет Кеннеди, а в 2001 году Пентагон не атаковали террористы на самолете, живет в каком-то своем, совершенно нереальном мире.

В ответ на это Тейлор Грин заявила, что раковая опухоль – это не ее теории, а слабые республиканцы, от которых партия должна избавляться как можно скорее. Они, по мнению конгрессвумен, способны только достойно проигрывать, из-за чего и была потеряна страна.

Ранее сообщалось, что Грин также является приверженцем теории QAnon, согласно которой Дональд Трамп сражается с демократами, эксплуатирующими несовершеннолетних в одном из ресторанов Вашингтона. Эта версия долго гуляла по никому неизвестным форумам, однако со временем внезапно попала в большую политику.