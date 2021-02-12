Запуск ракеты «Искандер» боевой расчет комплекса осуществляет после получения текстового сообщения «Перейти в готовность 1», которое бойцы называют эсэмэской. Они также отмечают, что у этого своеобразного смс имеется еще и дополнительная секретная часть.

В ней указывается код для запуска ракеты, а также точные координаты цели. Они становятся доступными лишь после того, как поступит приказ открыть огонь. При его получении расчет задраивается в кабине, а в бортовой ПК вводится буквенно-цифровой набор символов.

Ракетчики, принимающие участие в учебно-тренировочных мероприятиях на территории Курской области, рассказали также, что процесс подготовки к запуску длится 8 минут. При этом до самой последней из них открытие огня можно отменить. Если в течение семи минут это сделано не было, то пуск ракеты становится неизбежным, так как в двигателе начинается химическая реакция.

ОТРК «Искандер» – одно из самых опасных и смертоносных видов российского вооружения. Он предназначен для поражения стратегически важных целей потенциального противника, расположенных на расстоянии до 500 км. Ракета максимально точно летит в цель со скоростью, в шесть раз превышающей скорость звука.