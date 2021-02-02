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Новый ударный комплекс «Гермес 2.0», который разрабатывается Конструкторским бюро машиностроения, обеспечит более высокую скорость полета ракеты, а также увеличение мощности удара по вероятному противнику в 2-2,5 раза, сообщил представитель госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев.

Он рассказал, что предыдущая версия комплекса «Гермес» в настоящее время проходит испытание при участии представителей главного оборонного ведомства России. Учениях проходят на полигоне «Капустин Яр». Вполне вероятно, что после их завершения ракеты поступят на вооружение ВС.

В то же время комплекс имеет большой потенциал и именно в связи с этим было решено создать новую модификацию, которая будет мощнее предыдущей.

«Гермес» — это универсальный ракетный комплекс, который предназначен для установки на ударные беспилотные аппараты, боевые корабли, танки и бронемашины. Впервые его представили широкой публике в 2020 году на выставке вооружений «Армия».

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  • Анна
  • 01.02.2021
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