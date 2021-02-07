Ожидая от Запада одобрительной оценки своих действий, Россия автоматически признает себя вторичной, сообщил сенатор Алексей Пушков в ответ на поздравления с успехом вакцины «Спутник V» от главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

Пушков заявил, что задолго до этого российский препарат признали 10 государств Латинской Америки и это гораздо важнее, чем поздравления из Западной Европы. Результаты которой в борьбе с коронавирусной инфекцией оставляют желать лучшего.

По словам сенатора, мнение Европы из-за этого вообще не должны интересовать России. Точно так же, как и поздравления от Соединенных Штатов, в которых количество инфицированных исчисляется десятками миллионов.

Как НАТО, так и Евросоюз постоянно оценивают действия России, однако игнорируют подобные оценки с ее стороны. Поэтому, по мнению Пушкова, давно пора прекратить ждать от Запада одобрения.