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Армия ЦАР (FACA) при поддержке инструкторов из России и военнослужащих из Руанды смогла отвоевать город Иппи в центральной части страны. Об успехах FACA сообщило местное СМИ Oubangui Medias, ссылаясь на Radio Ndeke Luka.

В рамках контртеррористической операции, начавшейся 10 февраля, правительственные войска столкнулись с боевиками из «Коалиции патриотов за перемены» и «Союза за мир в ЦАР». Первые боестолкновения прошли в районе Бамбари.

После победы над бандформированиями в районе было налажено постоянное патрулирование. Бамбари стал опорным пунктом для продвижения на северо-восток, в сторону Иппи.

Армия ЦАР столкнулась с серьезным сопротивлением возле деревни Комбеле. Однако операция по уничтожению боевиков прошла удачно. К 13 февраля войска FACA вышли к населенному пункту Ндассима. Там удалось ликвидировать еще 10 террористов.

Нужно отметить, что все это время в Бамбари продолжались отдельные стычки с боевиками, укрывшимися в мусульманских кварталах города. Члены «Союза за мир в ЦАР» прикрывались мирными жителями, что усложняло работу военнослужащим правительственных войск.

Несмотря на трудности, к вечеру 18 февраля город полностью перешел под контроль правительства. Боевики потеряли 50 человек, а еще 40 оказались в плену.

Благодаря укреплению позиций в Бамбари войскам ЦАР удалось развить наступление в восточном направлении. FACA освободили город Иппи при поддержке российских инструкторов, которых некоторые журналисты причисляют к «ЧВК Вагнера». Бандформирования отступили из города, понеся серьезные потери.

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