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На днях выяснилось, что на базу США в Германии был доставлен ЗРПК «Панцирь-С1».

Согласно официальной версии военных США, российский комплекс доставили на базу для того, чтобы исключить возможность применения его террористами. Указывается, что если бы они получили такую военную технику, которая может атаковать цели на высоте в 15 километров, это привело бы к серьёзным рискам для передвижения в воздухе в этом регионе.

Как считает польский аналитик Wirtualna Polska Лукаш Михалик, это не единственная причина. Так, он отметил, что Запад заметно отстаёт от России в области развития зенитных установок в системах ПВО. Предпринятые ранее попытки создать аналогичные установки завершились неудачей. Поэтому они могут использовать «Панцирь-С1» для создания своих современных подобных установок.

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  • 01.02.2021
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