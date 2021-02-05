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Задержка в разработке новейшего истребителя-перехватчика МиГ-41 связана с введением Украиной санкций в отношении РФ, заявляет автор польского издания Do Rzeczy. По словам обозревателя Гжегожа Янишевского, проект этого самолета существует только на бумаге и сроки его реализации неизвестны даже конструкторам.

Аналитик пишет, что Украина разорвала с Россией все связи в военной сфере, что не позволяет Москве получить двигатели для МиГ-41, обладающие требуемыми характеристиками.

Также Янишевский заявляет, что в случае реализации проекта российский самолет ПАК ДП, будет представлять собой реальную угрозу для НАТО и США. Дальность полета перехватчика составляет 11 тысяч километров, поэтому он с легкостью сможет добраться в любую точку земного шара. Кроме того, истребитель способен подниматься на высоту до 50 км. То есть, фактически выходить в космические просторы. Скорость МиГ-41 планируется в пределах 5 чисел Маха, однако для этого РФ нужны двигатели.

Российские эксперты считают, что Янишевский сильно заблуждается, заявляя о проблеме РФ и о том, что лучшими самолетами России так и останутся уже устаревшие Ту-160 и МиГ-31. Они заявляют, что РФ уже разрабатывает собственный двигатель для ПАК ДП, что позволит ей не только получить силовые агрегаты с нужными параметрами, но еще и избавиться от зависимости от ненадежных украинских партнеров.

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