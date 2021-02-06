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Масштабные польские учения «Зима-2020», в которых приняли участие сотни тысяч офицеров и солдат, показали слабую готовность государства к войне. Моделирование ситуации, в которой военнослужащим требовалось защищать страну от вторжения с востока, показало, что уже за 4 дня Варшава будет окружена.

Эксперты французского издания La Croix написали, что подобная ситуация повторилась бы и в реальности. По их словам, Польша рассчитывала удерживать границу в течение 22 дней, но всего за четыре она сдала российским войскам свою столицу. Кроме того, РФ захватила и заблокировала польские порты, имеющие стратегическое значение для государства.

В виртуальных учениях моделировалась ситуация, при которой Польша могла бы нанести удар по российским войскам. Однако на деле все вышло иначе. Модель показала, что польские войска были бы сокрушены Россией и понесли потери до 80 процентов личного состава. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что учения стали хорошим уроком для государства, а также выразил сомнения в компетентности руководства армии.

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