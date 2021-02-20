В Челябинске утром 19 февраля между двумя водителями маршруток произошла драка.

Очевидцы сняли драку на видео, которое впоследствии было опубликовано в Сети. Драка произошла, как уточняется, рядом с остановкой «Евтеева» на улице Свободы. Причиной конфликта называется то, что водители маршруток не поделили пассажиров – они начали мешать друг другу на дороге, затем на остановке вышли и устроили драку. Впоследствии конфликт был улажен без вмешательства правоохранительных органов.

Инспекторы ГИБДД выяснили личности водителей и разыскали их. Впрочем, никакого наказания для них не последовало – с водителями была лишь проведена беседа о недопустимости подобного поведения, а также о том, что правила ПДД во время перевозки пассажиров необходимо соблюдать.