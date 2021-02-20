читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Челябинске утром 19 февраля между двумя водителями маршруток произошла драка.

Очевидцы сняли драку на видео, которое впоследствии было опубликовано в Сети. Драка произошла, как уточняется, рядом с остановкой «Евтеева» на улице Свободы. Причиной конфликта называется то, что водители маршруток не поделили пассажиров – они начали мешать друг другу на дороге, затем на остановке вышли и устроили драку. Впоследствии конфликт был улажен без вмешательства правоохранительных органов.

Инспекторы ГИБДД выяснили личности водителей и разыскали их. Впрочем, никакого наказания для них не последовало – с водителями была лишь проведена беседа о недопустимости подобного поведения, а также о том, что правила ПДД во время перевозки пассажиров необходимо соблюдать.

Вам может понравиться

ВПК собирается создать «русский Land Cruiser» на базе броневика «Стрела»

Александр Красовицкий, глава ООО «ВПК», во время беседы с журналистами РИА «Новости» сообщил…

«Калашников» впервые представит за рубежом смарт-ружье MP-155 Ultima

На выставке вооружений IDEX 2021, которая состоится в ОАЭ, впервые будет представлено…
  • Анна
  • 17.02.2021
  • читать 1 минуту

Опубликован первый трейлер фильма “Круэлла” с Эммой Стоун

Компания Disney на своём YouTube-канале представила первый трейлер фильма «Круэлла», сообщает издание…
  • Анна
  • 17.02.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 20 февраля – облачно с прояснениями, до -9 °C | город Мытищи: погода, 20 февраля – пасмурно, до -12 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 20 февраля – облачно с прояснениями, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 20 февраля – небольшой снег, до -7 °C | Королев: погода, 20 февраля – пасмурно, до -3 °C | Подольск: погода, 20 февраля – переменная облачность, до -12 °C | Армавир: погода, 20 февраля – ясно, до -2 °C |