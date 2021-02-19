В распоряжении Соединенных Штатов сейчас нет каких-либо средств противодействия российской ракете РС-28 «Сармат», уверен политический обозреватель Михаил Тимошенко. Он пояснил, что этот боеприпас может запускаться из любой точки, что не предусмотрено возможностями американских систем противоракетной обороны.

При этом «Сармат» способен нести около 10 обычных ядерных боеголовок. Также они могут быть дополнены новыми боевыми блоками «Авангард», развивающими гиперзвуковую скорость. Эти блоки американские противоракетные системы и средства ПВО способны «увидеть» только в момент поражения цели. На каждую ракету «Сармат» можно установить сразу три «Авангарда».

Тимошенко сообщил, что всего РФ намеревается передать на вооружение стратегических войск 74 ракеты, которые заменят комплексы Р-36М2 «Воевода». Скорее всего, произойдет это уже в текущем году сразу же после прохождения «Сарматами» государственных испытаний.