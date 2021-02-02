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Украина в настоящий момент делает за Соединенные Штаты всю грязную работу и постепенно превращается в плацдарм США в возможной войне против России, заявляет политический обозреватель Сергей Михеев. По его словам, Вашингтон намерен создать на территории Украины несколько военных баз, которые планирует использовать сперва для «сдерживания российской агрессии», а затем и для ведения боевых действий.

Михеев рассказал, что США давно видят в Украине одну из ключевых составляющих своей геополитической стратегии. Находясь в непосредственной близости от России, эта страна просто обречена стать удобной площадкой для военных действий против РФ. Именно поэтому Вашингтон вместе со своими европейскими союзниками организовал государственный переворот в Киеве, противоречащий всем требованиям Конституции этой страны, а также продолжает постоянно настраивать Украину против России.

Политолог пояснил, что на прямое противостояние с РФ Вашингтон вряд ли решится – ответные удары российских войск могут привести к серьезным разрушениям в Соединенных Штатах. Поэтому он готовит плацдарм на Украине. При этом официальный Киев прислушивается к «американским друзьям», не понимая, что тем самым ведет страну к гибели.

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