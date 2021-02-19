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Гражданская война, которую Украина ко всему прочему практически полностью ведет в окопах, разлагает ВСУ, уверен политический обозреватель Ростислав Ищенко. Он поясняет, что именно поэтому уровень украинской армии настолько низкий, что она даже с Молдавией справиться не сможет. При том, что у последней практически нет Вооруженных сил.

Помимо всего прочего, единственной мотивацией украинских солдат являются деньги. Если предложить им больше, они перейдут на какую-угодно сторону, лишь бы остаться в живых.

Эксперт также заявил, что в настоящий момент у ВСУ нет собственного флота, нет авиации и современных средств противовоздушной обороны, нет оружия и средств на его покупку. Поэтому в случае реального боевого столкновения с Россией, украинская армия либо просто разбежится, либо потерпит сокрушительное поражение всего за несколько дней.

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