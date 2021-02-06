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Попытки Литвы обучить украинских военнослужащих действовать в соответствии со стандартами НАТО не приблизят Украину к вступлению в Североатлантический альянс, уверен греческий политический обозреватель Пол Антонопулос. Он заявил, что Киев и Вильнюс делают одну грубую ошибку – готовятся к противостоянию с Москвой вместо того, чтобы с ней сотрудничать.

По словам политолога, для вступления в НАТО к 2030 году Украине придется перевести на новые стандарты и обучить несколько сотен тысяч военнослужащих. Сделать это практически невозможно. И литовские инструкторы, которые в настоящий момент находятся в украинских подразделениях, вряд ли смогут реально помочь.

Литва для НАТО – не более, чем плацдарм, который будет использован в случае возможной войны с Россией. При этом ни США, ни Североатлантический альянс не намерены обеспечивать безопасность прибалтийских стран. Напротив, он сдаст их при первой же возможности, как поступают с любыми разменными картами.

Именно поэтому покровительство Литвы над Украиной выглядит странно и является «медвежьей услугой» Киеву.

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