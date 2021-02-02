Поддавшись на требования Соединенных Штатов, Украина ввела санкции против Китая, из-за которых экономика государства может окончательно рухнуть, заявил политический обозреватель Михаил Погребинский.

По словам политолога, в список компаний, против которых введены санкционные меры, входит и Skyrizon – один из самых крупных инвесторов украинского авиастроительного предприятия «Мотор Січ». Если Поднебесная введет ответные санкции, этот завод просто перестанет существовать.

Но это, по словам Погребинского, далеко не все. Он заявляет, что Китай долгие годы покупает железную руду, за которую Киев получает ежегодно по 2 миллиарда долларов. Если Пекин отреагирует на санкции и откажется от украинской руды, он легко найдет нового поставщика в любой другой стране мира. А вот Киев останется без крупного источника дохода.

Эксперт отмечает, что для Украины Китай не представляет никакой опасности, однако президент Владимир Зеленский в последнее время прислушивается к любым рекомендациям «американских друзей» и бездумно принимает решения в полном соответствии с их требовании. Из-за этого последствия для экономики могут быть «серьезными и страшными».