читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Поддавшись на требования Соединенных Штатов, Украина ввела санкции против Китая, из-за которых экономика государства может окончательно рухнуть, заявил политический обозреватель Михаил Погребинский.

По словам политолога, в список компаний, против которых введены санкционные меры, входит и Skyrizon – один из самых крупных инвесторов украинского авиастроительного предприятия «Мотор Січ». Если Поднебесная введет ответные санкции, этот завод просто перестанет существовать.

Но это, по словам Погребинского, далеко не все. Он заявляет, что Китай долгие годы покупает железную руду, за которую Киев получает ежегодно по 2 миллиарда долларов. Если Пекин отреагирует на санкции и откажется от украинской руды, он легко найдет нового поставщика в любой другой стране мира. А вот Киев останется без крупного источника дохода.

Эксперт отмечает, что для Украины Китай не представляет никакой опасности, однако президент Владимир Зеленский в последнее время прислушивается к любым рекомендациям «американских друзей» и бездумно принимает решения в полном соответствии с их требовании. Из-за этого последствия для экономики могут быть «серьезными и страшными».

Вам может понравиться

Киев стягивает на Донбасс реактивные системы залпового огня и танки

Вероятность обострения конфликта на Донбассе возросла в несколько раз, так как украинские…

Эксперты Sohu назвали ракету “Ярс-С” смертоносным мечом российских войск

Новая российская ракета «Ярс» способна деморализовать вероятного противника и пройти сквозь любую…

В Минздраве разъяснили, кого будут отправлять в вытрезвители

В вытрезвители будут попадать только те россияне, которые окажутся в беспомощном состоянии…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 2 февраля – облачно с прояснениями, до -5 °C | город Мытищи: погода, 2 февраля – ясно, до -7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 2 февраля – переменная облачность, до -11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 2 февраля – переменная облачность, до -15 °C | Королев: погода, 2 февраля – пасмурно, до 9 °C | Подольск: погода, 2 февраля – небольшая облачность, до -8 °C | Армавир: погода, 2 февраля – облачно с прояснениями, до 13 °C |