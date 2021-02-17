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За прошлый год кондитерские фабрики Подмосковья произвели 420,4 тысячи тонн шоколада и уверенно заняли первое место в России по этому показателю, сообщает ВРИО министра сельского хозяйства региона Сергей Воскресенский.

Он также назвал другие субъекты РФ, которые показали хорошие результаты в сфере производства шоколада. Так, второе место заняла Воронежская область, которая выпустила на рынок 348,3 тысячи тонн сладкой продукции. За ней пристроилась Москва с результатом 226,9 тысячи тонн.

Воскресенский рассказал, что в Подмосковье в настоящий момент работает более 20 предприятий, которые производят как шоколад, так и другие кондитерские изделия. Лучшими среди них являются фабрики «Би-энд-Би», «Марс», «Сладкий орешек», кондитерские фабрики «Волшебница» и «Победа».

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