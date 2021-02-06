В Белгородской области толпа подростков избила сверстника и заставила его стоять на коленях.

Информация об инциденте появилась в Telegram-канале «Жесть Белгород», там же была опубликована видеозапись с места происшествия. Инцидент произошёл в Строителе – толпа подростков поймала сверстника, после чего его поставили на колени и заставили извиняться. При этом мальчика избивали ногами по голове. Причиной избиения называется то, что пострадавший предложил девочке встречаться.

Мать пострадавшего подростка, как указывается, заявила в полицию. Правоохранительные органы занялись рассмотрением данного инцидента. Ведётся опрос свидетелей происшествия и знакомых пострадавшего. Также назначен комплекс специальных мер для выяснения всех обстоятельств и деталей случившегося.