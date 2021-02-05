Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Жители Великобритании назвали композицию, которая во время пандемии коронавируса стала для них наиболее оптимистичной. О результатах проведённого опроса рассказало издание Daily Mail.

Всего в опросе приняло участие около двух тысяч человек. В рейтинг попало 20 различных композиций. По мнению британцев, наиболее жизнеутверждающей песней является Don’t Stop Me Now, которую исполнила группа Queen.

На следующую строчку британцы поставили группу ABBA с композицией Dancing Queen. Третье место – у трека Living on the prayer в исполнении Bon Jovi.

Большая часть опрошенных – девять из десяти человек, указала, что музыка является весьма важной частью их жизни. Около 85% всех опрошенных отметили, что прослушивание любимых треков позитивно влияет на психическое и физическое здоровье. Как отмечают эксперты, прослушивание любимых песен действительно способствует повышению хорошего настроения, так как это стимулирует выработку эндорфина и дофамина.

Вам может понравиться

Стало известно, на каком канале будут транслировать “Дом-2”

Как стало известно, закрывшийся в конце 2020 года телепроект «Дом-2» возвращается на…
  • Анна
  • 02.02.2021
  • читать 1 минуту

Пентагон объявил о выводе авианосца Nimitz с Ближнего Востока

Представители Пентагона сообщили о решении вывести авианосец ВМС США Nimitz с Ближнего…

Введённые из-за коронавируса локдауны могли привести к ускорению глобального потепления

Американские специалисты недавно заявили, что введение локдаунов из-за пандемии коронавируса, а также…
  • Анна
  • 03.02.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 5 февраля – переменная облачность, до -14 °C | город Мытищи: погода, 5 февраля – пасмурно, до -12 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 5 февраля – небольшая облачность, до -15 °C | Южно-Сахалинск: погода, 5 февраля – облачно с прояснениями, до -12 °C | Королев: погода, 5 февраля – небольшой дождь, до 9 °C | Подольск: погода, 5 февраля – пасмурно, до -12 °C | Армавир: погода, 5 февраля – небольшой дождь, до 10 °C |