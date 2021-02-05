Жители Великобритании назвали композицию, которая во время пандемии коронавируса стала для них наиболее оптимистичной. О результатах проведённого опроса рассказало издание Daily Mail.

Всего в опросе приняло участие около двух тысяч человек. В рейтинг попало 20 различных композиций. По мнению британцев, наиболее жизнеутверждающей песней является Don’t Stop Me Now, которую исполнила группа Queen.

На следующую строчку британцы поставили группу ABBA с композицией Dancing Queen. Третье место – у трека Living on the prayer в исполнении Bon Jovi.

Большая часть опрошенных – девять из десяти человек, указала, что музыка является весьма важной частью их жизни. Около 85% всех опрошенных отметили, что прослушивание любимых треков позитивно влияет на психическое и физическое здоровье. Как отмечают эксперты, прослушивание любимых песен действительно способствует повышению хорошего настроения, так как это стимулирует выработку эндорфина и дофамина.