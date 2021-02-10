В России завершены испытания беспилотного аппарата-перехватчика «Волк», который способен обнаруживать и атаковать дроны вероятного противника полностью в автоматическом режиме. О тестовых запусках этого БПЛ рассказали представители компании-производителя «Алмаз-Антей».

Создатели уникальной машины рассказали, что перехватчик оснащен инновационной оптико-локационной системой, которая позволяет ему выявлять цели, находящиеся на большом расстоянии. Кроме того, на последнем этапе разработчики существенно усовершенствовали систему управления, благодаря чему дрон перешел в автоматический режим поиска и уничтожения целей.

Все функции беспилотник выполняет сам – ищет мишень, маневрирует в процессе ее сопровождения. В задачи оператора входит только подтверждение нанесения удара по цели.

Представители компании «Алмаз-Антей» заявляют, что уже в следующем году планируют провести государственные испытания «Волка», после чего он поступит на вооружение российских ВКС.