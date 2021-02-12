В СК РФ по Саратовской области сообщили, что перед судом регионального центра вскоре предстанет 27-летний саратовец, подозреваемый в изнасиловании школьницы.

Согласно версии следователей, данный инцидент произошел 9 декабря прошлого года в вечерние часы, когда пятнадцатилетняя девушка-подросток шла домой от своей подруги. Рядом с одним из жилых зданий, расположенных в Заводском районе, на нее набросился незнакомец. Он пригрозил жертве убийством, сексуально надругался над ней, а потом скрылся с места преступления.

Работники правоохранительных органов провели оперативно-поисковые мероприятия и определили личность злоумышленника. Затем они задержали его и поместили под стражу. В рамках допроса мужчина признался в совершенном преступлении.