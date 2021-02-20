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Областная служба занятости 47 региона за прошлый год помогла найти работу 10,8 тысячам мужчин. Ее представители рассказали о том, какие профессии пользовались наибольшей популярностью у представителей сильной части человечества.

Согласно статистике, подавляющее большинство мужчин идут в менеджеры и руководители отделов, в инженеры и водители. Кроме того, популярны рабочие профессии – токарь, сварщик и электрик.

Именно на производственные предприятия было устроено больше всего мужчин в прошлом году – 18 процентов. Еще 13% выбрали должности, связанные со спортом либо культурой. Гораздо меньше жителей Ленобласти было трудоустроено в сферу услуг – 9% и в торговлю – 8 процентов.

Центры занятости продолжают работать в условиях пандемии – они все так же принимают на учет людей, оставшихся по тем или иным причинам без работы, выдают необходимые справки, подыскивают варианты, которые подходят соискателям по квалификации и другим критериям.

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