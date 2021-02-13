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Реализация программы F-35 Lightning II оказалась под угрозой срыва из-за дефицита двигателей для этих истребителей пятого поколения. Представители Пентагона подсчитали, что уже к следующему году около 6 процентов всех самолетов рискуют остаться без моторов.

Суть проблемы кроется в самих двигателях Pratt & Whitney F135, применяемых в истребителях F-35. После начала эксплуатации боевых самолетов сразу выяснилось, что обслуживание силовых установок занимает гораздо больше времени, чем предполагалось ранее. Кроме того, на моторах очень быстро изнашивается покрытие роторных лопаток, из-за чего эти компоненты приходят в негодность и требуют замены.

В настоящий момент у Пентагона нет достаточного числа специалистов, которые умеют правильно обращаться с двигателями Pratt & Whitney F135. Кроме того, объем технических данных, предоставляемый экспертам не позволяет разобраться в отдельных тонкостях конструкции силовых агрегатов. Наконец, из-за дефектов работы по ремонту и профилактическому обслуживанию выполняются намного дольше, чем планировалось. Все это ставит под угрозу реализацию программы F-35.

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