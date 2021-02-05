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Новый глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в ближайшее время планируется проверка американских баз по всему миру. По его словам, главное оборонное ведомство США проведет анализ местоположения своих подразделений, выяснить их точные задачи и цели, а также оценит объем имеющихся в их распоряжении ресурсов.

По словам министра обороны, Соединенные Штаты будут принимать решения по своим базам в разных странах мира только после консультаций с партнерами и союзниками. Какие именно решения имеются в виду, Остин не уточнил.

Напомним, что ранее вновь избранный президент Соединенных Штатов Джо Байден принял решение не выводить американские войска с территории Германии. Сообщается, что оно продолжает политику нового главы государства, направленную на отмену указов, подписанных его предшественником Дональдом Трампом.

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