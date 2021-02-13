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Соединенные Штаты успешно провели завершающие испытания гиперзвуковых установок от компании Lockheed Martin и уже до конца текущего года начнут передавать их в войска, сообщил генерал-лейтенант Нил Тергуд. Также он раскрыл некоторые характеристики нового оружия.

Так, выпускаемые установками ракеты способны развивать скорость до 5 чисел Маха. Этои боеприпасы, по словам источника, должны поступить на вооружение американской армии в течение двухсот дней.

Первые испытания гиперзвуковых установок прошли почти год назад на Гавайях. После нескольких пусков, которые были произведены на полигоне Кауаи, Пентагон сообщил о соответствии оружия заявленным характеристикам.

В настоящий момент Lockheed Martin разрабатывает еще и мобильную версию своих установок, которые начнут испытания до конца текущего года. На вооружение они поступят в конце 2022-начале 2023 годов.

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