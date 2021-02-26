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Ракеты комплекса «Искандер» не могут взрываться на 10 процентов, а данные об использовании этого комплекса обязательно должны быть где-то зафиксированы, заявил российский военный обозреватель азербайджанской газете Haqqin. Он также отметил, что глава правительства Армении вполне мог перепутать «Искандеры» с комплексами «Точка У».

По словам специалиста, заявление Никола Пашиняна о том, что ракеты «Искандера» либо не взрывались, либо делали это на «10 процентов», смотрится чрезвычайно странно. Все дело в том, что ни в одном авторитетном аналитическом издании нет ни слова о том, что боеприпасы могут взрываться именно так.

Также эксперт опроверг слова Пашиняна о том, что в Карабахе использовалось «оружие 80-х». «Искандеры» точно не попадают под такую классификацию, так как это современные ракетные комплексы. Не исключено, что премьер Армении перепутал их с системами «Точка У», которые действительно остались еще с советских времен.

«Насколько мне известно, в тех азербайджанских городах, которые армянская армия обстреливала ракетами “Эльбрус” и “Точка У”, не было военных объектов. А использование ОТРК “Искандер” в целях устрашения было бы слишком дорогим удовольствием для любой страны», — дал разъяснения специалист.

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