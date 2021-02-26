Конфликт между главой правительства Армении Николом Пашиняном и Генштабом ВС этой страны привлек внимание азербайджанской прессы. Издание Aze написало, что премьер-министр даже приказывал Службе безопасности подготовить спецназ для штурма ГШ, если его представители пустятся в более радикальные действия.

Согласно этому приказу, несколько генералов Генштаба должно было быть задержано в случае продолжения мер, направленных на отставку Пашиняна.

Кроме того, азербайджанская пресса выразила благодарность армянскому премьеру. Он, по словам журналистов, подсказал, что на территории Азербайджана где-то валяются не взорвавшиеся ракеты ОТРК «Искандер». Если бы не Пашинян, пишут авторы публикации, власти страны до сих пор не узнали бы об этом.