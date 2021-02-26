Конфликт между главой правительства Армении Николом Пашиняном и Генштабом ВС этой страны привлек внимание азербайджанской прессы. Издание Aze написало, что премьер-министр даже приказывал Службе безопасности подготовить спецназ для штурма ГШ, если его представители пустятся в более радикальные действия.
Согласно этому приказу, несколько генералов Генштаба должно было быть задержано в случае продолжения мер, направленных на отставку Пашиняна.
Кроме того, азербайджанская пресса выразила благодарность армянскому премьеру. Он, по словам журналистов, подсказал, что на территории Азербайджана где-то валяются не взорвавшиеся ракеты ОТРК «Искандер». Если бы не Пашинян, пишут авторы публикации, власти страны до сих пор не узнали бы об этом.
«Вы ещё не привыкли, что он постоянно лжёт? Ведь лгал же самим армянам о том, что армянские силы идут победным маршем по Карабаху прямо на Баку. Врал, что война вот-вот будет выиграна. Теперь ищет способ себя обелить, но снова врёт», – написала одна из азербайджанских газет.