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Компания Disney на своём YouTube-канале представила первый трейлер фильма «Круэлла», сообщает издание Discover24.

Данная кинолента является приквелом к истории о 101 далматинце. В главной роли снялась Эмма Стоун, режиссёром проекта является Крэйг Гиллесли, сценаристами – Дэна Фокс и Тони МакНамара.

Как сообщается, действие фильма разворачивается в 1970-х годах в Лондоне. Молодая Эстелла де Виль, которую впоследствии прозовут Круэллой, начинает свой путь в карьере дизайнера, и постепенно становится всё более одержимой использовать шкурки далматинцев, и ради своей цели она готова на всё. Как было отмечено, образ Круэллы получился весьма похожим на Харли Квинн из вселенной DC.

Премьера фильма запланирована на 28 мая 2021 года. Ранее мы сообщали, что HBO собираются снять сериал по вселенной Гарри Поттера.

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