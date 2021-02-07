Представители охотдепартамента Вологодской области сообщили, что за прошедший охотничий сезон было убито свыше 2000 лосей.

Отмечается, что за соответствующий промежуток времени местные и приезжие охотники добыли 2280 лосей. При этом ведомство установило ограничение на осенне-зимний сезон текущего и нынешнего годов – разрешается убить не более 2627 особей. Однако речь не идет о предельном значении, так как в области постоянно увеличивается поголовье сохатых, поэтому лимит будет расти.

По словам Олега Кислицына, главы охотничьего департамента, охотники смогли освоить нынешний лимит практически на 87 процентов, что является весьма неплохим показателем. Это указывает на то, что данные о численности лосей были достоверными. Согласно имеющимся сведениям, в регионе обитают свыше 45 000 особей.