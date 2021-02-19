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Синтетический биолог Северо-Западного университета Джошуа Леонард (Joshua Leonard) в детстве собирал различные устройства, используя подручные средства. В какой-то мере увлечение и подтолкнуло его к важному научному прорыву.

Леонард и его команда разработали искусственный интеллект с графическим дизайном, который использует детали из совершенно другого типа инструментария для построения сложных генетических схем клеточной инженерии.

Одним из самых захватывающих рубежей в медицине является использование живых клеток в качестве терапии. Такой подход можно использовать для лечения, например, рака. Достижение научной команды стало возможным благодаря синтетической биологии – набирающей обороты области, которая сочетает в себе инструменты и концепции из биологии и современных технологий.

Новая технология Джошуа Леонарда использует вычислительное моделирование для более эффективного выявления полезных генетических конструкций, прежде чем переходить к их созданию в лаборатории. Столкнувшись с множеством возможностей, моделирование указывает исследователям на наиболее эффективны проекты.

“Чтобы создать клетку, мы сначала кодируем желаемую биологическую функцию в части ДНК. Затем программа сопоставляет закодированную часть с человеческой клеткой, моделируя её поведение и позволяя активировать в ответ на определенные сигналы”, – отмечает Леонард.

Исследование, в котором десятки генетических схем были разработаны, протестированы и подробно описаны, опубликованы в журнале Science Advances. Как и другие продукты синтетической биологии, созданный научной группой алгоритм подходит для легкой адаптации под задачи других биоинженерных групп.

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