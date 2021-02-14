Александр Мясников, ведущий и медик, заявил, что постоянная изжога может стать причиной появления раковой опухоли.

Согласно словам эксперта в сфере медицины, изжога приводит к забрасыванию кислого содержимого желудка прямиком в пищевод, что становится причиной повреждений его эпителия. Если подобное состояние у человека наблюдается в течение нескольких лет, а клапан все время открыт, то происходит медленное перерождение эпителия.

Медик добавил, что в случае, когда изжога длится не менее 5 лет, у больного может возникнуть синдром «пищевода Баррета», предшествующий раку. Мясников отметил, что избавиться от изжоги можно при помощи здорового питания, сброса лишних килограммов и медицинских препаратов.