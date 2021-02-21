В ближайшие два года на вооружение армии США поступят мобильные комплексы High Energy Laser, сообщает американское издание The National Interest. По словам авторов публикации, они предназначены для уничтожения баллистических ракет, минометных и артиллерийских снарядов, а также беспилотных аппаратов вероятного противника.

Комплекс интегрирован в радиолокационную станцию, обнаруживающую воздушные цели и работает полностью в автоматическом режиме. Сообщается, что в настоящий момент его мощность невелика и составляет только 10 кВт. Однако к моменту испытаний и постановки на вооружение она будет достигать около ста киловатт.

Главное преимущество High Energy Laser, по мнению американских экспертов, — это мгновенное поражение целей. Наведение на них будет осуществляться посредством специально предназначенных датчиков.

Напомним, что в России уже имеются подобные комплексы «Пересвет». Они применяются для защиты от воздушных атак стационарных шахт МБР.