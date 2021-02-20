Боевой лазерный комплекс «Пересвет» способен эффективно поражать искусственные спутники, находящиеся на орбите, боеголовки МБР, самолетов и беспилотных аппаратов, рассказал военный эксперт Виктор Баранец. Он пояснил, что луч лазера не распиливает технику противника на части, как может показаться, а просто выжигает у нее всю внутреннюю электронику.

По словам эксперта, у комплекса имеются недостатки, однако работа над их устранением давно ведется. К примеру, конструкторы предпринимают меры, чтобы обеспечить эффективное использование лазера даже в плохую погоду.

Баранец рассказал, что точность и мощность поражения цели во многом зависит от расстояния до нее. Также он отметил, что «Пересвет», в отличие от множества других видов вооружения, очень быстро перенацеливается с одной мишени на другую. Сегодня такие комплексы применяются для защиты ядерных объектов РФ от атак со стороны вероятного противника.