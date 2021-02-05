Российский истребитель Су-35 по своим параметрам превосходит боевой самолет ВВС США F-15, уверены эксперты издания The National Interest. В новой публикации они рассказали подробности о результатах сравнения.

Одним из главных преимуществ Су-35 специалисты назвали возможность нести 12 ракет. Уже по этому критерию российский боевой самолет превосходит американский, на который можно установить не более 8 таких боеприпасов.

Кроме того, Су-35 изначально разрабатывался как самолет-невидимка, поэтому он обладает хорошими характеристиками скрытности. В ходе создания F-15 стелс-технологии не применялись вообще, поэтому он безнадежно проигрывает российскому истребителю.

Третье важное преимущество – это наличие современной радиолокационной системы, которая у Су-35 гораздо мощнее и надежнее американский. Она дает возможность оперативно выявлять воздушные цели и обеспечивает высокую точность их обнаружения.

Наконец, российские истребители традиционно выигрывают у американских в скорости и маневренности, что делает их непобедимыми в воздушном бою.