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Netflix представил первый тизер аниме-сериала «DOTA: Кровь дракона».

Видео было опубликовано на YouTube-канале сервиса. Как отмечается, сериал основан на компьютерной игре Dota 2. Работает над проектом студия Studio Mir, известная мультсериалом «Легенда о Корре».

В центре сюжета – «драконий рыцарь» Дэвион. После того, как он встретился с древним эльдвурмом и принцессой Мираной, ему пришлось участвовать в крупномасштабных событиях.

Премьера сериала запланирована на 25 марта 2021 года. Кроме того, 2 марта должен выйти полноценный трейлер аниме. Всего в сериале планируется восемь эпизодов. Как отмечается, официальной озвучки на русский язык не будет – русскоязычным зрителям придётся смотреть либо с субтитрами, либо в оригинале.

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