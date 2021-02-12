Алексей Рахманов, глава ОСК, во время беседы с журналистами «Звезды» рассказал о наиболее необычном судне, находящемся на вооружении российских ВМС.

Согласно его словам, фрегат «Адмирал Горшков», созданный по проекту 22350, представляет собой самый современный боевой корабль ВМФ РФ. В нем используются новейшие радиоэлектронные системы, артиллерийские комплексы и ЗРК. Он может уничтожать как подводные и надводные объекты, так и поражать наземные цели.

С помощью него можно также проводить разведывательные операции и ликвидировать воздушную технику. Рахманов также отметил, что данное судно обладает отличными мореходными качествами. К примеру, он может плыть со скоростью до 30 узлов и преодолеть до 4 тысяч морских миль.