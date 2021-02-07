Наличие в распоряжении России комплексных средств радиоэлектронной борьбы позволит ей в случае войны с НАТО оставить членов Североатлантического альянса без связи друг с другом, уверены журналисты американского издания The National Interest. Они также пишут, что российские системы РЭБ гораздо более совершенны, чем западные.

Эксперт Дэвид Экс заявляет при этом, что хотя Россия и разрабатывает лучшие в мире комплексы радиоэлектронной борьбы, она практически не уделяет внимания созданию новых способов защиты от РЭБ потенциального противника. Поэтому ее корабли и авиация могут быть уязвимыми в этом плане. Обладая такой информацией, Соединенным Штатам необходимо сконцентрироваться именно на данной сфере.

Вместе этого они, по мнению Экса, тратят миллионы долларов на то, чтобы догнать Россию и Китай в области радиоэлектронной борьбы. Эти средства нужно использовать для создания технологий защиты от РЭБ, так как в случае вооруженного столкновения Россия может полностью заблокировать связь военных США с союзниками, а также многочисленные электронные датчики, используемые в создании техники и вооружений.