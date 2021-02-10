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Американские авианесущие корабли долгие годы удерживали господство в море, однако сейчас их превосходству приходит конец. Авторы издания The National Interest рассказали сразу о нескольких видах современного вооружения, способного уничтожать авианосцы ВМС США.

По словам журналиста Роберта Фарли, прогресс не стоит на месте, поэтому Россия и ряд других стран разрабатывают все новое и новое опасное для авианосных групп оружие. Совершенствуются торпеды и противокорабельные ракеты, которых американские боевые корабли раньше совершенно не опасались. Развитие технологий позволит в скором времени создать такие боеприпасы, которые смогут обходить радары авианосцев и наносить по ним сокрушительные удары.

Кроме того, Фарли напоминает о стремительном развитии беспилотной техники. Подводные лодки без экипажа, самолеты без летчиков, но с полным комплектом вооружения – это, по мнению журналиста – всего лишь роботы, которым нечего терять и некуда торопиться. Поэтому они смогут в течение длительного времени выжидать удобный момент, чтобы нанести мощный удар по авианосцу.

Из того оружия, что уже имеется на вооружении, Фарли назвал гиперзвуковые ракеты. Они развивают сумасшедшую скорость, из-за которой их просто невозможно обнаружить, поэтому подобные боеприпасы представляют сейчас наибольшую опасность для американских авианосцев.

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