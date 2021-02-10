Гигантские авианосцы стали синонимом военной мощи США, но многие не осознают, насколько исключительны эти корабли. Статью об этом опубликовал иностранный портал National Interest, перевод представлен изданием discover24.ru.

Эти плавучие авиабазы ​​загружены десятками современных боевых самолетов и могут совершать до 150 самолетовылетов в день. Ни одна другая страна не развернула ядерные суперкары сопоставимого размера и силы, а в составе ВМС США имеется 11 таких.

Все эти авианосцы, кроме одного, принадлежат к классу Нимиц, конструкция которого до 2017 года была самой большой из когда-либо построенных судов с водоизмещением, превышающим 113 тыс. тонн, и экипажем в 3200 человек.

Названный в честь Честера Нимица, легендарного командующего Тихоокеанскими войсками США во время Второй мировой войны, авианосец был только вторым у США, когда был введен в эксплуатацию в 1975 году с бортовым номером CVN-68.

Предыдущий USS Enterprise использовал восемь ядерных реакторов, но Нимиц генерировал почти такую ​​же мощность (190 мегаватт), используя всего два реактора Westinghouse A4W для вращения четырех паровых турбин. Эти турбины вращают четыре бронзовых гребных винта в корме, которые могут продвигать судно длиной 330 метров (больше, чем три футбольных поля), со скоростью в 30 узлов, достаточной для того, чтобы обогнать большинство дизель-электрических подводных лодок. Реакторы требуют перегрузки топлива только каждые 20 лет, хотя этот процесс длительный, дорогостоящий и обычно сочетается с капитальным ремонтом.

За 38 лет между 1968 и 2006 годами в огромном 662-метровом сухом доке в Ньюпорт-Ньюсе, штат Вирджиния, были построены десять гигантских плоских платформ, каждая из которых была усовершенствована по сравнению с предыдущей.

Третье судно, «Карл Винсон», обладало лучшими противолодочными возможностями, отражая сдвиг в доктрине ВМФ в конце «холодной войны» обратно к контролю моря.

Затем «Теодор Рузвельт» и его четыре преемника были построены с использованием новых методов модульной конструкции, что сократило время строительства на 16 месяцев, и в ключевые области была добавлена пятисантиметровая кевларовая броня.

Наконец, «Рональд Рейган» и «Джордж Буш» представили «выпуклый нос» для уменьшения волнового сопротивления, улучшенной защиты и уменьшения радиолокационного сечения.

Наклонная полетная палуба Нимица возвышается на 17 метров над уровнем моря и занимает площадь в 1,8 гектара, что позволяет одному самолету приземляться одновременно с взлетом другого посредством катапульты и барьера CATOBAR, в котором паровая катапульта помогает вывести тяжело загруженный самолет, в то время как три или четыре троса готовы зацепиться за крюк самолета, когда он приближается. Это позволяет управлять быстрыми и сильно загруженными реактивными самолетами и облегчает возможность ускоренного запуска и посадки до очень высоких темпов в критических боевых сценариях.

Для сравнения, авианосцы, работающие в войсках России, Китая и Индии, использовали изогнутую рампу для прыжков с трамплина, которая значительно ограничивает взлетную массу самолета, в то время как другие военно-морские силы полагаются на более низкоэффективные прыжковые реактивные двигатели с вертикальным взлетом.

Только один другой действующий авианосец, французский 48-тысячный «Шарль де Голль», в настоящее время использует взлет CATOBAR, хотя Китай и Индия строят авианосцы, оборудованные CATOBAR.

Большинство судов класса Нимиц имеют четыре катапульты и предохранительные тросы. Четыре огромных лифта сбоку от авианосца перемещают самолет в ангары на нижней палубе, где концы крыльев загнуты внутрь для экономии места.

После трех катастрофических аварий авианосцев в 1960-х годах, класс Нимиц был перепроектирован так, чтобы быть особенно устойчивым к повреждениям, и получил три ангара, разделенных тяжелыми стальными дверями для предотвращения распространения пожара. Эти и другие меры безопасности предотвратили крупные катастрофы на авианосцах Нимиц, хотя несчастные случаи при посадке со смертельным исходом все еще происходят.

Полетные операции координируются с диспетчерской вышки, расположенной наверху надстройки в задней правой части авианосца, называемой «островом». На нем также находится не менее 14 различных радаров, специализирующихся на разных задачах: от управления полетом и противовоздушной обороны, до наведения ракет.

Авианосцы неизменно развертываются с оперативной группой из примерно шести эскортных фрегатов, эсминцев, крейсеров и обычно одной ударной подводной лодки. Эти корабли действуют как часовые, выслеживая подводные лодки и бомбардировщики до того, как они приблизятся, обеспечивают дальний зонт противовоздушной обороны и даже служат для отклонения ракет и торпед.

Хотя авианосцы никогда не атакуют врагов напрямую, у них есть средства защиты ближнего действия, чтобы перехватить любые ракеты или самолеты, которые могут пойти в атаку. К ним относятся ракеты Sea Sparrow с радиолокационным наведением (дальность от 19 до 48 км), сверхбыстрые автоматические пушки с радиолокационным наведением, называемые системами ближнего боя, а также дешевые ракеты Rolling Air Frame малой дальности на Рейгане и Буше, работающие на 25 км. Кроме того, авианосцы используют несколько систем радиоэлектронной борьбы и противоторпедных средств для направления поступающих боеприпасов.

Крыло палубной авиации

Настоящая ценность авиаперевозчика заключается в его самолетах, сгруппированных в отдельное подразделение, называемое крылом палубной авиации, в которое входят почти 2500 авиаторов и вспомогательный персонал. С годами они претерпели значительные изменения, включая интеграцию женщин-летчиков и эскадрилий истребителей Хорнет Первоначально на борту класса Нимиц было более сотни специализированных самолетов: скоростные, хорошо вооруженные истребители F-4 Phantom и F-14 Tomcat, предназначенные для перехвата вражеских самолетов (и одновременно используемые в качестве разведывательных), и более медленные A-6 Intruder и A-7. Бомбардировщики Corsair для поражения надводных целей.

Меньшие по размеру самолеты EA-6 Prowler и KA-6 обеспечивали возможность создания помех и дозаправки в воздухе, в то время как большие турбовинтовые самолеты E-2 Hawkeye с огромными радиолокационными тарелками обеспечивали воздушное раннее предупреждение и управление.

Позже авианосцы получили эскадрилью противолодочных самолетов С-3 «Викинг», приспособленных для использования в качестве танкеров, самолетов-шпионов, глушителей, скоростных транспортных средств и даже ударных самолетов.

В 1980-х годах ВМФ представил универсальный сверхзвуковой штурмовик F/A-18 Hornet. Поскольку угроза массовых атак бомбардировщиков испарилась с окончанием холодной войны, ВМС решили, что было бы более эффективно сосредоточиться на единственной многоцелевой конструкции, FA-18E/F Super Hornet, которая может летать дальше и более скрытно, чем ее меньший по размеру предшественник, а также на специализированной модели для электронной атаки ЕA-18G Growler.

«Викинги» были списаны, возможно, преждевременно, их противолодочная роль была передана эскадрилье более эффективных вертолетов SH-3 или SH-60, правда, имеющих меньшую дальность. Они также обеспечивают поисково-спасательные операции для сбитых пилотов.

Обязанности по дозаправке в воздухе выполняются Super Hornets. С 1966 года турбовинтовые самолеты дальнего действия C-2A Greyhound доставляли пассажиров и грузы перевозчикам, но они будут заменены более гибкими, но дорогими CV-22 Osprey, которые могут переключаться между режимами вертикального и обычного взлета.

Сегодняшнее среднее воздушное крыло с 64 реактивными двигателями значительно меньше, чем его предшественники, с тремя эскадрильями Super Hornets, половиной эскадрильи Growlers и двумя эскадрильями старых самолетов FA-18C/D Hornet, которые переходят на новые F-35C Lightning. Они позволяют проникать в защищенное воздушное пространство противника и могут объединять свои мощные сенсоры с дружественными кораблями или Super Hornets.

Однако есть опасения, что боевые радиусы самолетов в 815 км заставят авианосцы опасно приблизиться к берегам противника. Новые баллистические ракеты наземного базирования большой дальности, сверхзвуковые крылатые ракеты воздушного и морского базирования, а также очень тихие, но недорогие подводные лодки с двигателями AIP создают новые серьезные проблемы для выживаемости авианосца в прибрежных водах и их роли в высокоинтенсивном конфликте.

Лодки класса Нимиц были построены, чтобы служить полвека, а это означает, что на пенсию их отправят в середине 20-х годов. На смену придут авианосцы нового класса Gerald Ford стоимостью 13 миллиардов долларов, которые могут похвастаться причудливыми электромагнитными катапультами. Однако, чтобы сохранить военно-морской флот из 12 авианосцев, Нимиц и его «родственники» могут остаться на службе. Так или иначе, суперкары класса Нимиц продолжат плавать по мировым океанам и в середине 21 века.