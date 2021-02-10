Гигантские авианосцы стали синонимом военной мощи США, но многие не осознают, насколько исключительны эти корабли. Статью об этом опубликовал иностранный портал National Interest, перевод представлен изданием discover24.ru.
Эти плавучие авиабазы загружены десятками современных боевых самолетов и могут совершать до 150 самолетовылетов в день. Ни одна другая страна не развернула ядерные суперкары сопоставимого размера и силы, а в составе ВМС США имеется 11 таких.
Все эти авианосцы, кроме одного, принадлежат к классу Нимиц, конструкция которого до 2017 года была самой большой из когда-либо построенных судов с водоизмещением, превышающим 113 тыс. тонн, и экипажем в 3200 человек.
Названный в честь Честера Нимица, легендарного командующего Тихоокеанскими войсками США во время Второй мировой войны, авианосец был только вторым у США, когда был введен в эксплуатацию в 1975 году с бортовым номером CVN-68.
Предыдущий USS Enterprise использовал восемь ядерных реакторов, но Нимиц генерировал почти такую же мощность (190 мегаватт), используя всего два реактора Westinghouse A4W для вращения четырех паровых турбин. Эти турбины вращают четыре бронзовых гребных винта в корме, которые могут продвигать судно длиной 330 метров (больше, чем три футбольных поля), со скоростью в 30 узлов, достаточной для того, чтобы обогнать большинство дизель-электрических подводных лодок. Реакторы требуют перегрузки топлива только каждые 20 лет, хотя этот процесс длительный, дорогостоящий и обычно сочетается с капитальным ремонтом.
За 38 лет между 1968 и 2006 годами в огромном 662-метровом сухом доке в Ньюпорт-Ньюсе, штат Вирджиния, были построены десять гигантских плоских платформ, каждая из которых была усовершенствована по сравнению с предыдущей.
Третье судно, «Карл Винсон», обладало лучшими противолодочными возможностями, отражая сдвиг в доктрине ВМФ в конце «холодной войны» обратно к контролю моря.
Затем «Теодор Рузвельт» и его четыре преемника были построены с использованием новых методов модульной конструкции, что сократило время строительства на 16 месяцев, и в ключевые области была добавлена пятисантиметровая кевларовая броня.
Наконец, «Рональд Рейган» и «Джордж Буш» представили «выпуклый нос» для уменьшения волнового сопротивления, улучшенной защиты и уменьшения радиолокационного сечения.
Наклонная полетная палуба Нимица возвышается на 17 метров над уровнем моря и занимает площадь в 1,8 гектара, что позволяет одному самолету приземляться одновременно с взлетом другого посредством катапульты и барьера CATOBAR, в котором паровая катапульта помогает вывести тяжело загруженный самолет, в то время как три или четыре троса готовы зацепиться за крюк самолета, когда он приближается. Это позволяет управлять быстрыми и сильно загруженными реактивными самолетами и облегчает возможность ускоренного запуска и посадки до очень высоких темпов в критических боевых сценариях.
Для сравнения, авианосцы, работающие в войсках России, Китая и Индии, использовали изогнутую рампу для прыжков с трамплина, которая значительно ограничивает взлетную массу самолета, в то время как другие военно-морские силы полагаются на более низкоэффективные прыжковые реактивные двигатели с вертикальным взлетом.
Только один другой действующий авианосец, французский 48-тысячный «Шарль де Голль», в настоящее время использует взлет CATOBAR, хотя Китай и Индия строят авианосцы, оборудованные CATOBAR.
Большинство судов класса Нимиц имеют четыре катапульты и предохранительные тросы. Четыре огромных лифта сбоку от авианосца перемещают самолет в ангары на нижней палубе, где концы крыльев загнуты внутрь для экономии места.
После трех катастрофических аварий авианосцев в 1960-х годах, класс Нимиц был перепроектирован так, чтобы быть особенно устойчивым к повреждениям, и получил три ангара, разделенных тяжелыми стальными дверями для предотвращения распространения пожара. Эти и другие меры безопасности предотвратили крупные катастрофы на авианосцах Нимиц, хотя несчастные случаи при посадке со смертельным исходом все еще происходят.
Полетные операции координируются с диспетчерской вышки, расположенной наверху надстройки в задней правой части авианосца, называемой «островом». На нем также находится не менее 14 различных радаров, специализирующихся на разных задачах: от управления полетом и противовоздушной обороны, до наведения ракет.
Авианосцы неизменно развертываются с оперативной группой из примерно шести эскортных фрегатов, эсминцев, крейсеров и обычно одной ударной подводной лодки. Эти корабли действуют как часовые, выслеживая подводные лодки и бомбардировщики до того, как они приблизятся, обеспечивают дальний зонт противовоздушной обороны и даже служат для отклонения ракет и торпед.
Хотя авианосцы никогда не атакуют врагов напрямую, у них есть средства защиты ближнего действия, чтобы перехватить любые ракеты или самолеты, которые могут пойти в атаку. К ним относятся ракеты Sea Sparrow с радиолокационным наведением (дальность от 19 до 48 км), сверхбыстрые автоматические пушки с радиолокационным наведением, называемые системами ближнего боя, а также дешевые ракеты Rolling Air Frame малой дальности на Рейгане и Буше, работающие на 25 км. Кроме того, авианосцы используют несколько систем радиоэлектронной борьбы и противоторпедных средств для направления поступающих боеприпасов.
Крыло палубной авиации
Настоящая ценность авиаперевозчика заключается в его самолетах, сгруппированных в отдельное подразделение, называемое крылом палубной авиации, в которое входят почти 2500 авиаторов и вспомогательный персонал. С годами они претерпели значительные изменения, включая интеграцию женщин-летчиков и эскадрилий истребителей Хорнет Первоначально на борту класса Нимиц было более сотни специализированных самолетов: скоростные, хорошо вооруженные истребители F-4 Phantom и F-14 Tomcat, предназначенные для перехвата вражеских самолетов (и одновременно используемые в качестве разведывательных), и более медленные A-6 Intruder и A-7. Бомбардировщики Corsair для поражения надводных целей.
Меньшие по размеру самолеты EA-6 Prowler и KA-6 обеспечивали возможность создания помех и дозаправки в воздухе, в то время как большие турбовинтовые самолеты E-2 Hawkeye с огромными радиолокационными тарелками обеспечивали воздушное раннее предупреждение и управление.
Позже авианосцы получили эскадрилью противолодочных самолетов С-3 «Викинг», приспособленных для использования в качестве танкеров, самолетов-шпионов, глушителей, скоростных транспортных средств и даже ударных самолетов.
В 1980-х годах ВМФ представил универсальный сверхзвуковой штурмовик F/A-18 Hornet. Поскольку угроза массовых атак бомбардировщиков испарилась с окончанием холодной войны, ВМС решили, что было бы более эффективно сосредоточиться на единственной многоцелевой конструкции, FA-18E/F Super Hornet, которая может летать дальше и более скрытно, чем ее меньший по размеру предшественник, а также на специализированной модели для электронной атаки ЕA-18G Growler.
«Викинги» были списаны, возможно, преждевременно, их противолодочная роль была передана эскадрилье более эффективных вертолетов SH-3 или SH-60, правда, имеющих меньшую дальность. Они также обеспечивают поисково-спасательные операции для сбитых пилотов.
Обязанности по дозаправке в воздухе выполняются Super Hornets. С 1966 года турбовинтовые самолеты дальнего действия C-2A Greyhound доставляли пассажиров и грузы перевозчикам, но они будут заменены более гибкими, но дорогими CV-22 Osprey, которые могут переключаться между режимами вертикального и обычного взлета.
Сегодняшнее среднее воздушное крыло с 64 реактивными двигателями значительно меньше, чем его предшественники, с тремя эскадрильями Super Hornets, половиной эскадрильи Growlers и двумя эскадрильями старых самолетов FA-18C/D Hornet, которые переходят на новые F-35C Lightning. Они позволяют проникать в защищенное воздушное пространство противника и могут объединять свои мощные сенсоры с дружественными кораблями или Super Hornets.
Однако есть опасения, что боевые радиусы самолетов в 815 км заставят авианосцы опасно приблизиться к берегам противника. Новые баллистические ракеты наземного базирования большой дальности, сверхзвуковые крылатые ракеты воздушного и морского базирования, а также очень тихие, но недорогие подводные лодки с двигателями AIP создают новые серьезные проблемы для выживаемости авианосца в прибрежных водах и их роли в высокоинтенсивном конфликте.
Лодки класса Нимиц были построены, чтобы служить полвека, а это означает, что на пенсию их отправят в середине 20-х годов. На смену придут авианосцы нового класса Gerald Ford стоимостью 13 миллиардов долларов, которые могут похвастаться причудливыми электромагнитными катапультами. Однако, чтобы сохранить военно-морской флот из 12 авианосцев, Нимиц и его «родственники» могут остаться на службе. Так или иначе, суперкары класса Нимиц продолжат плавать по мировым океанам и в середине 21 века.