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Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин ответил на информацию о готовящихся в России терактах во время проведения уличных акций.

Как указывается, ранее было заявлено о том, что запрещённая террористическая организация «Хайят Тахрир аш-Шам» собирается провести в городах России ряд терактов. Сообщается, что их планируется устроить на уличных акциях, где будет присутствовать много людей. С этой целью, по информации источников из правоохранительных органов, ведётся отбор боевиков из России и ближайших стран.

По словам Нарышкина, подобные сообщения они получают регулярно. Также Нарышкин сообщил, что спецслужбы России имеют солидный опыт борьбы с терроризмом. Как он отметил, будет справедливо сказать, что Россия от этого зла достаточно надёжна защищена.

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