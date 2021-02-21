В соцсети «Твиттер» появился ролик, на котором демонстрируется трансформация обычного прицепа в БМП-2 военными вооруженных сил Белоруссии.

Речь идет о ложной цели, способной имитировать собой образцы различной военной техники. На представленном видео «боевая машина пехоты» создана из грузового прицепа. В случае необходимости подобные прицепы перебрасывают на возможное поле боя, убирают с них тент, а потом за быстрый промежуток времени превращают в реалистичную приманку.

Если поместить подобную конструкцию в окоп и хорошенько замаскировать, то противник с большой вероятностью отреагирует на нее, зря потратив на уничтожение ложной цели авиабомбы, ракеты и артиллерийские снаряды.