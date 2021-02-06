Украина устанавливает новые правила призыва на срочную службу, которые начнут действовать уже в марте текущего года. Теперь призывники будут отправляться не в «учебки», а сразу в войсковые части.

Украинские СМИ сообщают, что ранее призывники сперва направлялись в учебные центры, где в течение полугода обучались и приобретали военные специальности. Лишь после этого их распределяли по войсковым частям. С 2021 года эта практика будет изменена.

Теперь призванные на службу молодые люди будут попадать прямиком в части для прохождения курса молодого бойца. Там они познакомятся с бытом военнослужащих, с установленными порядками и особенностями несения службы. Лишь после этого командиры будут направлять их в «учебки».

По словам представителей Минобороны новая система сделает обучение солдат более эффективным. Ведь командование части сможет лучше узнать бойцов и их предпочтения, после чего направит на обучение тем специальностям, которые больше подходят тому или иному новобранцу.