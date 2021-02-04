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Украинский Минздрав объявил конкурс на исследование поведения «мужчин, вступающих в половые связи с представителями своего пола». Победитель получит от государства 10 миллионов гривен (примерно 36,5 миллионов рублей).

За эти деньги потребуется провести анкетирование почти 7 000 человек, изучить информацию об их состоянии здоровья, а также сделать анализ крови. Главной целью всего этого является выявление причин распространения ВИЧ и разнообразных половых инфекций среди гомосексуалистов.

Исследование необходимо для того, чтобы разработать эффективные меры, направленные на профилактику ВИЧ-инфекции на Украине. Средства на его проведения выделяет американский проект «Чрезвычайный план президента США по борьбе со СПИДОМ».

Подобные исследования проводятся на Украине ежегодно с 2009-го. Два года назад оно распространилось и на трансгендеров, однако затем они вышли из сферы интересов американского проекта.

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