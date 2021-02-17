На Украине Ивано-Франковская область была объявлена «красной зоной» из-за вспышки коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает УНИАН. Как указывается, сейчас койки для заразившихся коронавирусом заполнены уже более, чем на 90%. В итоге было принято решение в срочном порядке поставить модульную больницу. Также с 22 по 28 февраля будет объявлен режим тотального карантина.

В это время закроют все заведения общественного питания, отменят массовые мероприятия. Ученики средних и старших классов, а также студенты, будут отправлены на удалённое обучение. Также возможно, что на въездах в регион будут поставлены блокпосты для проверки температуры.