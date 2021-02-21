Недавно Украина заявила о том, что предоставляет натовским самолетам разрешение для полетов над Крымом, проведения учений, а также переброски военнослужащих и техники через воздушное пространство над полуостровом. Тогда эксперты сочли это заявление наглой провокацией, которая к тому же могла сильнее ударить по НАТО, чем по России.

Украинские журналисты тоже заинтересовались этим «разрешением» и решили уточнить, что имелось в виду под столь смелым заявлением. Ответ на их вопрос дал экс-постпред президента Украины в Крыму Борис Бабин.

Он отметил, что согласно международным законам и требованиям, воздушное пространство над Крымом остается под контролем Украины. Поэтому Североатлантический блок, равно, как и любые другие страны, обязаны согласовывать полеты над полуостровом именно с Киевом.

«Мы им и говорим: уважаемые натовцы, если вы хотите летать над Чёрным морем, мы вам это разрешаем», – подытожил свой спич Бабин.

При этом он предположил, что ни один натовский самолет все же не рискнет слишком близко подлететь к полуострову.