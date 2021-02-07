Каспийский флот провел учения с участием экипажей боевых кораблей и связистов. В задачу последних входило установление бесперебойной связи между пунктами управления судов и силами, занявшими позиции на берегу.

Главная роль в учении досталась связистам, которые отрабатывали задачи по развертыванию передвижных станций и прокладке кабеля для установления связи. Также они имитировали мероприятия по организации и маскировке боевых позиций и использованию инженерного оборудования.

Связисты обеспечили учения ракетных и артиллерийских кораблей, в задачи которых входило выявление и уничтожение воздушных целей. Благодаря этим подразделениям боевые суда своевременно получили сигнал об обнаружении летательных аппаратов условного противника, целенаведение на них и команды по использованию имеющегося на борту вооружения.

На учениях присутствовало более ста связистов Каспийского флота. Кроме того, командование задействовало 10 единиц техники.