читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Анна Кузнецова, являющаяся уполномоченной по правам ребёнка в России, предложила ставить на SIM-карты родительский контроль по умолчанию.

Речь идёт о тех SIM-картах, которые родители оформляют на своих детей. Как объяснила Кузнецова, мобильные устройства в настоящее время чаще всего используются подростками для выхода в интернет. При помощи родительского контроля, который должен предоставить провайдер, у детей не будет доступа к запрещённой информации.

Родительский контроль, как указывается, является функцией, которая ограничивает доступ к некоторым функциям устройства, а также позволяет отслеживать действия в интернете. Так, можно контролировать время использования устройства, узнать местоположение ребёнка, его собеседника, контролировать его переписку. Однако, по словам родителей, многие подростки умеют отключать родительский контроль.

Вам может понравиться

Мясников рассказал о реакции главного инфекциониста США на российскую вакцину от коронавируса

Энтони Фаучи, являющийся главным инфекционистом США, на днях высказался насчёт вакцины от…
  • Анна
  • 08.02.2021
  • читать 1 минуту

Сериал «Ивановы-Ивановы» лишился одного из своих главных героев

Из нового сезона сериала «Ивановы-Ивановы» исчез один из главных героев в исполнении…
  • Анна
  • 07.02.2021
  • читать 1 минуту

Премьер Японии сожалеет из-за отсутствия мирного договора с Россией

Есихидэ Суга, японский премьер-министр, сожалеет о том, что между Японией и РФ…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 9 февраля – переменная облачность, до -13 °C | город Мытищи: погода, 9 февраля – пасмурно, до -15 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 9 февраля – небольшой снег, до -5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 9 февраля – облачно с прояснениями, до -9 °C | Королев: погода, 9 февраля – пасмурно, до -4 °C | Подольск: погода, 9 февраля – переменная облачность, до -15 °C | Армавир: погода, 9 февраля – пасмурно, до 9 °C |