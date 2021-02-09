Анна Кузнецова, являющаяся уполномоченной по правам ребёнка в России, предложила ставить на SIM-карты родительский контроль по умолчанию.

Речь идёт о тех SIM-картах, которые родители оформляют на своих детей. Как объяснила Кузнецова, мобильные устройства в настоящее время чаще всего используются подростками для выхода в интернет. При помощи родительского контроля, который должен предоставить провайдер, у детей не будет доступа к запрещённой информации.

Родительский контроль, как указывается, является функцией, которая ограничивает доступ к некоторым функциям устройства, а также позволяет отслеживать действия в интернете. Так, можно контролировать время использования устройства, узнать местоположение ребёнка, его собеседника, контролировать его переписку. Однако, по словам родителей, многие подростки умеют отключать родительский контроль.