На американском полигоне YPG Threat Systems & Target Simulation появились советские еще танки Т-80УД, модернизированные и переданные Соединенным Штатам украинскими ВС.

На Украине этот танк имеет другое название – Т-84 «Оплот». Все дело в том, что после модернизации Киев заявил, что это боевые машины украинского производства. Хотя единственным усовершенствованием, внесенным в советскую бронетехнику, стала установка на нее системы активной защиты «Дрозд».

На полигоне в штате Аризона, который является частью базы Сухопутных войск США, украинские танки будут применяться для обучения военнослужащих навыками владения бронетехникой, а также для испытаний новых типов противотанкового оружия.

Известно, что 3 года назад «украинские» боевые машины принимали участие в соревнованиях Tank Challenge, однако добиться успеха в Европе им не удалось. Результатом стало лишь последнее место.